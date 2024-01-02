شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء، بالبنوك المصرية، عند آخر مستوياته قبل إجازة البنوك المصرية.

واستأنفت البنوك المصرية اليوم عملها بعد إجازة أمس الإثنين بمناسبة انتهاء السنة المالية للقطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني 8.17 ريال للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفي بنك "HSBC" 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.