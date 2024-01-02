شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستهل 2024 بارتفاع.. و«البتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الدولار في أول يوم تداول في العام الجديد مع تحول الاهتمام إلى بيانات اقتصادية تصدر هذا الأسبوع من المحتمل أن توفر دلالات على التحركات المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، فيما ارتفعت عملة البتكوين فوق 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022.

وشهد عام 2023 تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، 2 % منهيا مكاسب استمرت لعامين. وسجل المؤشر 101.44 في أحدث تداول مرتفعا 0.059 % وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات خفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام.

وتعرض الين الياباني للضرر الأكبر من صعود الدولار، إذ تراجعت العملة الآسيوية 0.35 % إلى 141.36 ين للدولار، بعد أن هبط الين 7 % في عام 2023.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 86 % خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بدءا من مارس، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمؤسسة سي.إم.إي، مع توقع تراجع أسعار الفائدة بأكثر من 150 نقطة أساس هذا العام.

ويتحول التركيز الآن إلى عدد من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات الوظائف الشاغرة والوظائف غير الزراعية. ومن المقرر صدور محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الاتحادي والذي عقد في ديسمبر يوم الخميس وسيوفر نظرة فاحصة حول تفكير مسؤولي البنك المركزي بشأن تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع اليورو 0.13 % إلى 1.103 دولار، مبتعدا عن أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.11395 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة ثلاثة % العام الماضي في أول زيادة سنوية منذ 2020.

وزاد الجنيه الإسترليني في أحدث تداول إلى 1.2729 دولار، مرتفعا 0.05 % خلال اليوم، بعد أن سجل العام الماضي أقوى أداء منذ عام 2017 بزيادة خمسة %. ومع ذلك فإن ضعف الاقتصاد والغموض المحيط بالانتخابات يجعلان تكرار الأداء غير مرجح.

ومن ناحية أخرى صعد الدولار الأسترالي 0.35 % إلى 0.68335 دولار. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.63155 دولار.

وبدأ عالم العملات المشفرة العام بقفزة قوية، إذ لامست البتكوين أعلى مستوى في 21 شهرا عند 45532 دولارا وسط توقعات متزايدة بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستوافق قريبا على إدراج صناديق تداول فوري للبتكوين.

