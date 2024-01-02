شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليون ريال لدعم 44 رائد أعمال في عسير خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت غرفة أبها بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، من توفير 11.325 مليون ريال لتمويل رواد ورائدات الأعمال بمنطقة عسير في العام الماضي.

وجاء التمويل بهدف تمكين رواد الأعمال من افتتاح مشاريعهم الريادية، إذ بلغ عدد المستفيدين 44 مستفيدا ممن استكملوا إجراءات منح التمويل وفق أنظمة واشتراطات بنك التنمية الاجتماعية، بعد استكمال دراسة جدوى المشروع المقدم من المستفيد.

وتعمل غرفة أبها بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية في تقديم الرعاية إلى جانب التمويل من خلال زيارة المشاريع الممولة وتقديم الاستشارات والارشادات اللازمة لتخطي المعوقات او التحديات التي تواجه المستفيدين والعمل مباشرة على تذليل تلك التحديات أو المعوقات من خلال مكتب تسهيل الأعمال بعسير بمقر الغرفة والتابع لهيئة منشآت وتحفيزهم لضمان استدامة المشاريع القائمة وعدم تعثرها.

برامج متنوعة

قال الأمين العام لغرفة أبها د. رياض آل عقران إن الغرفة خلال العام الحالي 2023 م قدمت العديد من البرامج المختلفة لرواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية ومعهد ريادة الوطني وجامعة الملك خالد وكافة الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن البرامج تمثلت في تنفيذ 16 ورشة عمل و12 لقاء مع رواد الأعمال و4 دورات تدريبية و3 ملتقيات و 8 اجتماعات و312 استشارة، استفاد من تلك البرامج 3120 رائد ورائدات أعمال.

وأشار إلى أن جميع تلك البرامج قدمتها الغرفة من خلال مركزها الرئيسي وفروع الغرفة بمحافظات منطقة عسير بجانب مشاركتها بالمعارض واللقاءات والملتقيات التي نفذتها الجهات المشاركة ذات العلاقة.

خطة سنوية

وأوضح أن غرفة أبها اعتمدت للعام الجديد 2024م في خطتها السنوية عددا من المبادرات والبرامج النوعية المختلفة، لتتواكب تلك البرامج والمبادرات مع عجلة التنمية وللمساهمة في تعزيز دور قطاع الأعمال بعسير، بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وتستهدف من خلالها كافة رجال وسيدات ورواد ورائدات الأعمال بالمنطقة، وطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي وذلك لتعزيز دور الغرفة بمنظومة الأعمال الحالية والجديدة من خلال مشاركتها المجتمعية وتطبيق اثر تلك البرامج على أرض الواقع تحقيقا لرؤية المملكة 2030م .

وأضاف: تنفذ الغرفة تلك البرامج والمشاريع لتعزيز دور غرفة أبها بقطاع الاعمال حيث ساهمت تلك البرامج في تحقيق أعلى مستوى من النجاح.

استدامة المشاريع

ودعا آل عقران كافة المهتمين من رواد ورائدات الأعمال بمنطقة عسير للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة التي تتمثل في الاستفادة من برنامج تمويل رواد الأعمال بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية الممول الرئيسي، وفقاً لأنظمة واشتراطات البنك والاستفادة من برنامج الاستشارات والارشادات اللازمة ومتابعة حسابات غرفة ابها لمعرفة البرامج والفعاليات التي المقدمة خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في تعزيز ونمو قطاع الأعمال وضمان استدامة المشاريع القائمة واستمرارها في سوق العمل.