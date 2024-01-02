شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 78.55دولار لخام برنت و72.94 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 78.55 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.94 دولار للبرميلحيث ارتفعت الأسعار بنحو1.5% فى الجلسة الأولى من العام الجديد.

وتحدث الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن بدء الإنتاج من بئر شمال الصفا بخليج السويس، قائلا:" قطاع البترول حقق نجاحات غير مسبوقة تم تتويجها بتحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، مما وفر حوالى 3 مليارات دولار سنويا كنا ندفعها فاتورة استيراد الغاز الطبيعى، حتى تم كبح جماح استنفاز الاحتياط المصرى من النقد الأجنبى.

وأضاف رمضان أبو العلا خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، الوزارة وضعت استراتيجية ممنهجة كى تحقق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البترول خاصة البنزين والسولار، ويأتى الإعلان عن هذا الاكتشاف فى خليج السويس مما يعطى أمل كبير فى تحقيق اكتشافات.

تابع رمضان أبو العلا، حققنا اكتشافات مهمة فى الغاز الطبيعى والتى تم تتويجها بحقل ظهر، ولو لم نحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى لارتفعت أسعاره بشكل جنونى فى وقت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، والحمد لله هذا القطاع يسير بخطوات حثيثة.