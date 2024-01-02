بعد إضافة الضريبة.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي من المصرية للاتصالات

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت الشركة المصرية للاتصالات رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة لتصل إلى 30%، وذلك بداية من 5 يناير الجاري.

وتأتي هذه الزيادة بعد أيام قليلة من زيادة أسعار كروت الشحن الفكة، وأسعار الفواتير وباقات إنترنت المحمول في شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر.

وسمح جهاز تنظيم الاتصالات لشركات الاتصالات برفع أسعار بعض الخدمات التي تقدمها للعملاء، بعد مطالب متكررة من الشركات بسبب ارتفاع التكلفة التشغيلية خلال الشهور الماضية مع انخفاض سعر الجنيه وارتفاع معدلات التضخم والفائدة.

وتختلف باقات الإنترنت الأرضي من "سوبر وميجا والترا وماكس" بحسب السرعات.

وتقدم باقات "سوبر" سرعات حتى 30 ميجابت/ الثانية، و"ميجا" سرعات حتى 70 ميجابت/ الثانية، و"الترا" سرعات حتى 100 ميجابت / الثانية، وماكس سرعات تصل إلى 200 ميجابت/ الثانية.

فيما يلي الأسعار الرسمية لباقات الإنترنت الأرضي من المصرية للاتصالات مع الزيادة الجديدة، وذلك بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، وفقا لموقع "مصراوي":