شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخطيها 45 ألف دولار.. بيتكوين مؤهلة لصعود أكبر في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ سعر عملة بيتكوين المشفرة أكثر من 45653.65 دولارًا أمريكيًا مع قيمة سوقية تزيد عن 835 مليار دولار أمريكي، اليوم الثلاثاءـ، بعدما شهدت العملة المشفرة البارزة ارتفاعًا كبيرًا في عام 2023 بنحو 152%. ويتوقع عدد من المحللين داخل وخارج صناعة العملات المشفرة أن يستمر الارتفاع وسط التفاؤل بإطلاق صناديق متداولة تستثمر مباشرة في العملة المشفرة. وقال الموقع: "بيتكوين فيأفضل حالاتها الآن وتبدو على مسار الصعود".

تقلبات بيتكوين

مرت بيتكوين بتقلبات كبيرة خلال العامين الماضيين، فبعدما وصلت العملة إلى مستوى قياسي في عام 2021 واجهت العملة عام صعبًا في 2022 والذي تميز بانهيار المشاريع الكبيرة ومشاكل في السيولة وإفلاس بعض الشركات، حسب موقع "كريبتو برفرومانس" العالمي. وفي عام 2022 قدمت منصة إف تي إكس التي كانت في السابق واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم طلبًا للإفلاس. وفي عام 2023 كذلك أُدين مؤسسها سام بانكمان فريد بجميع التهم الجنائية السبع التي تويجهها له من قبل المدعين الفيدراليين في الولايات المتحدة. كما أقر تشانجبينج تشاو مؤسس شركة "بيانانس" بالذنب في التهم الجنائية الموجهة له وتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة كجزء من تسوية مع وزارة العدل الأمريكية بقيمة 4.3 مليار دولار.

توقعات العملات المشفرة في 2024

في الوقت الحالي بعد أن انتهت هاتان القضيتان البارزتان، يرى العديد من المديرين التنفيذيين للعملات المشفرة أن العام به فرص للمضي قدمًا لدعم التداول بالعملات المشفرة. وذكر محللون أنه مع عودة الحماس إلى أسواق العملات المشفرة في عام 2023 فهناك فرصة لبداية موجة صعودية جديدة مدفوعة في الأساس بالموافقة المحتملة على إطلاق صناديق تداول عملة البيتكوين في الولايات المتحدة.

موافقة الهيئات الأمريكية المنظمة

وقالوا بأن الزخم مازال كبيرًا بالموافقة المحتملة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين بعد سنوات من المعارضة وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين شراء منتج بالبيتكوين دون الحاجة إلى الذهاب إلى البورصة والاحتفاظ بالعملة الرقمية مباشرة. وتأمل الصناعة أن يجذب هذا نطاقًا أوسع من المستثمرين وعلى وجه الخصوص كبار المستثمرين.

بيتكوين بسعر 60 ألف دولار

توقع المحلل مارك موبيوس وصول سعر البيتكوين إلى60 ألف دولار. وفي عام 2022، توقع مارك موبيوس بشكل صحيح أن تنخفض عملة البيتكوين إلى 20000 دولار عندما كان يتم تداولها فوق 28000 دولار. وبالنسبة لعام 2024 قال موبيوس أن عملة البيتكوين قد تصل إلى 60 ألف دولار بحلول نهاية العام 2024.