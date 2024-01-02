شكرا لقرائتكم خبر عن قفزات نوعية في القطاع البحري واللوجستي باستثمارات 13 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عززت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" القطاع البحري واللوجستي والموانئ خلال عام 2023م بإنجازات نوعية على الأصعدة كافة، أسهمت في تحقيق المملكة عدة قفزات استثنائية بالمؤشرات الدولية، بما يُرسخ مكانتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا؛ تماشيا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

في هذا الإطار حققت المملكة تقدمًا في التصنيف الدولي لمناولة أعداد الحاويات حيث قفزت 8 مراتب دولية، من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف "Lloyd's List" لعام 2023م، لأكبر 100 ميناء بالعالم.

مؤشر الكفاءة اللوجستية

قفزت السعودية 17 مرتبة عالميًا بمؤشر الكفاءة اللوجستية الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة (38) من بين (160 دولة).

وواصلت المملكة تقدمها بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، حيث حققت ممثلة في "موانئ" أعلى تقدم إقليمي بالمؤشر، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الرابع 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 79.01 نقطة، مقارنة بـ 77.66 نقطة في الربع الثالث لعام 2023م.

وفي سياق جهودها المتسارعة لتعزيز جاذبية الموانئ السعودية الاستثمارية، وقعت "موانئ" خلال 2023م عدة اتفاقيات لإنشاء 5 مناطق ومراكز لوجستية جديدة باستثمارات تتجاوز 4 مليارات ريال.

إنشاء مركز لوجستي

وشهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام توقيع اتفاقية لإنشاء مركز لوجستي لصالح الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، على مساحة تتجاوز 32 ألف متر مربع، إلى جانب اتفاقية أخرى مع الشركة السعودية العالمية للموانئ "SG"، لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بالميناء، بقيمة استثمارية تناهز مليار ريال؛ وبمساحة تتجاوز مليون متر مربع.

ووقعت "موانئ" و"غرفة جدة" اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بمنطقة الخُمرة بمدينة جدة بقيمة استثمارية تبلغ مليار ريال، كما وقعت وشركة "سال السعودية للخدمات اللوجستية"؛ اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية بميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية 54 ألف متر مربع، فيما وقعت اتفاقية مع شركة البانوفا العالمية بالشراكة مع شركة طرف الأغر، لإنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود، وذلك بميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بالشراكة مع وزارة الطاقة، بمساحة تبلغ 393 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية 2 مليار ريال.

أكبر منطقة لوجستية

وفي السياق نفسه، احتفت "موانئ" بوضع حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة لشركة "ميرسك" بالشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي، باستثمارات تبلغ 1,3 مليار ريال، وبمساحة تصل إلى 225 ألف متر مربع، كما قامت هي وشركة "CMA CGM"، بوضع حجر أساس منطقة لوجستية جديدة بميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية تتجاوز 130 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارات تناهز 487 مليون ريال.

كما وضعت حجر أساس منطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية تتجاوز 150 مليون ريال، لشركة "MEDLOG"، فيما افتتحت منطقة لوجستية جديدة بميناء جدة الإسلامي بالتعاون مع شركة "LogiPoint"، بمساحة إجمالية 72 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارات بلغت 150 مليون ريال، وهي تمثل أول منصة لوجستية متكاملة للشركة بالمنطقة.

وواصلت "موانئ" خطواتها الراسخة لدعم التجارة العالمية، عبر إضافة 28 خدمة ملاحية جديدة، تربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب، إضافة إلى توقيع نحو 16 اتفاقية شراكة مع عدد من الموانئ الدولية، والجهات الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، للارتقاء بمكانة الموانئ السعودية بمجال النقل البحري، إقليمياً وعالميًا.

مبادرات رائدة

وضمن مبادراتها الرائدة لتطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة اجتماعية متكاملة، شهد عام 2023م وضع "موانئ" حجر أساس مشاريع تطوير وتشغيل محطتي الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال، وتدشين عدة مشاريع إستراتيجية بميناءي الجبيل التجاري والصناعي لزيادة القدرة الاستيعابية، إضافة إلى وضع حجر أساس "نادي البحارة" بميناء جدة الإسلامي، بهدف رفع القيمة المضافة للخدمات المقدمة لطاقم السفن المحلية والدولية.

وتوجت الهيئة جهودها بتقدير دولي مميز، عبر حصولها على 7 جوائز إقليمية ودولية، شملت: جائزة "أفضل ميناء في عام 2022" ممثلة بميناء جدة الإسلامي، وجائزة "العلامة التجارية المميزة ضمن جوائز "ShipTek"، وجائزة "ميناء العام" لميناء جدة الإسلامي أيضاً، إضافة إلى جائزة "التميز في تجربة العملاء ضمن جوائز "Logistics and Transport Awards".

وتضمنت الجوائز: جائزة "البنية التحتية المتقدمة" ضمن جوائز "قمة معالم الخدمات اللوجستية 2023" بالإمارات، وجائزة "ندلب للتميّز 2023" عن فئة "أفضل الجهات تحقيقًا للإنجازات الدولية"، و"جائزة ندلب للتميّز 2023" عن فئة "أفضل الجهات تحقيقًا للاستثمارات"، باستثمارات بلغت 8.2 مليارات ريال.