شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال الربع الرابع من 2023 على رأسها "مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الربع الرابع من عام 2023، على رأسها مواد البناء، والتجارة والموزعون، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات بنسبة 49.6%، 46.8%، 44.4%، 41.6%، على التوالي.

وقفزت قطاعات الموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية، والبنوك بنسبة 38.8%، 35.1%، 35%، 34.3%، 32.6%، 30.1%، على الترتيب.

وصعد قطاعا السياحة والترفيه، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 25.7%، 20.2%، على التوالي، وقفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 15%، وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 11.1%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 10.2%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 6.3%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 23.40% ليغلق عند مستوى 24894.26 نقطة، خلال جلسات الربع الرابع من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 44.61% ليغلق عند مستوى 5473.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 39.64% ليغلق عند مستوى 7880.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 23.99% ليغلق عند مستوى 30181.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 15.71% ليغلق عند مستوى 6380.11 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 345.6 مليار جنيه خلال جلسات الربع الرابع من عام 2023، ليغلق عند مستوى 1.719 تريليون جنيه، بنسبة نمو 25.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 915 مليار جنيه إلى 1.168 تريليون جنيه، بنسبة نمو 27.7%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 260.8 مليار جنيه إلى 347.5 مليار جنيه بنسبة نمو 33.3%.