شكرا لقرائتكم خبر عن القمزي – مصر تتعاقد مع "ACE Project management"- محرم باخوم" للإشراف على تنفيذ مشروعات الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكيداً على حرصها بالتعاون مع الكيانات الكبري لتنفيذ المشروعات بأعلى مستوي من الجودة وفى التوقيتات المحددة ، أعلنت شركة القمزي- مصر للإستثمار والتطوير العقاري ALQAMZI Developments، عن التعاقد مع شركة "ACE Project management " التابعة لمحرم باخوم للإشراف على تنفيذ مشروعات " القمزي – مصر " بالساحل الشمالي والقاهرة الجديدة .

وتتولي شركة "ACE Project management" - محرم باخوم - وفقاً للتعاقد الاشراف على تنفيذ مشروعات "Seazen " بالساحل الشمالي ، و"Eastshire" بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ومراقبة سير الأعمال بالمشروعات بداية من الحفر والخرسانات مروراً بالتشطيبات النهائية والتأكد من التنفيذ وفقاً للجدول الزمني وبالمواصفات المحددة والاكواد البنائية وذلك لضمان تسليم الوحدات للعملاء فى التوقيتات المحددة وبأعلى مستوي من الجودة .

وتعقيباً على ذلك أكد المهندس ياسر زيدان – رئيس مجلس إدارة شركة «القمزي – مصر» ، أن الجدية والجودة أهم الاسس التى ترتكز عليها استراتيجية شركة القمزي – مصر وهو مامكنها من الحفاظ على ثقة عملاءها وتحقيقها أعلى المبيعات فى وقت زمني قياسي .

وأوضح ان التعاون مع " محرم باخوم " والتى تعد واحدة من أكبر شركات الاستشارات بالوطن العربي يعكس حرص الشركة علي تنفيذ مشروعات بأعلى مستوي من الجودة والدقة وتقديم قيمة مضافة للسوق المصرية .

كما تتعاون شركة القمزي – مصر مع كبار شركات المقاولات لتنفيذ المشروعات من بينهم شركة دار المعمار DMC والتى تتولى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع Seazen.

ويقع مشروع Seazen على مساحة 204 أفدنة بالساحل الشمالي بالكيلو 170 بمنطقة الضبعة، وتبلغ استثمارات المشروع 14 مليار جنيه، ويضم 2200 وحدة تتنوع بين الشاليهات والفيلات وتسلم كاملة التشطيب ومزودة بأثاث المطبخ وأجهزة التكييف.

وتم الحرص على تصميم الوحدات بارتفاعات عن سطح البحر متدرجة تصل إلى أكثر من 47 مترًا، بما يتيح رؤية الوحدات للبحر، وتمثل المساحات الخضراء أكثر من 85٪ من المشروع، ويضم المشروع عدد " 3" Club houses تناسب مختلف الأعمار والاحتياجات في المشروع، وثلاثة حمامات سباحة بمياه ساخنة، وصالة للألعاب الرياضية (جيم)، بالإضافة إلى حمام سباحة بالأمواج الصناعية هو الأول من نوعه بالساحل الشمالي، يصل ارتفاع الموجة فيه إلى 3 أمتار، ومن المقرر الإنتهاء من المشروع خلال 5 سنوات.

وايضا تتعاون شركة القمزي – مصر مع شركة " أساس" لتنفيذ أعمال الخرسانات و المباني بالمرحله الاولي بمشروع «Eastshire» ، ويقع المشروع في قلب القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس على مساحة 26 فدانًا، وتستهدف الشركة الانتهاء من المشروع عام 2025 ، ويضم «Eastshire» وحدات بمساحات متنوعة تضم نماذج فيلات وتاون هاوس بمساحات تبدأ من 166 مترًا وتصل إلى نحو 360 مترًا، ويبلغ إجمالي وحدات المشروع 229 وحدة، وتبلغ النسبة البنائية بالمشروع 18% من إجمالي المساحة الكلية، وتستحوذ نسبة المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية بين الوحدات على النسبة الكبرى من المشروع، وتم تخصيص مناطق خدمية عديدة تضم المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والصيدليات والمكاتب الإدارية.

وتتبع شركة " القمزي – مصر " مجموعة «القمزي» التى تعد واحدة من الكيانات الإماراتية الكبرى التى تأسست عام 1997 وتخصصت في قطاع المقاولات، ونفذت العديد من المشروعات بكل أنحاء الإمارات، واتخذت خطوة التوسع في الخارج في عام 2010، واختارت السوق المصرية، وقامت بتأسيس شركة «القمزي – مصر» بالشراكة بين رجل الأعمال الإماراتي عبد الله القمزي ورجل الأعمال المصري ياسر زيدان، وأعلنت الشركة عن خطط توسعية كبرى بالسوق المصرية في 2021.