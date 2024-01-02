شكرا لقرائتكم خبر طيران ناس يسجل ارتفاعا تاريخيا بنقل 11.1 مليون مسافر في 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل طيران ناس نتائج قياسية لأدائه في 2023 مقارنة بـ2022، حيث تجاوزت أعداد المسافرين 11.1 مليون مسافر، بنسبة نمو 28%.

وتسلم طيران ناس 19 طائرة جديدة خلال 2023 ليرتفع حجم أسطوله إلى 64 طائرة بزيادة بلغت أكثر من 35%، مما مكنه من المضي في تنفيذ خططه الاستراتيجية للنمو والتوسع تحت شعار «نربط العالم بالمملكة»، وتدشين وإطلاق عدد من الوجهات وخطوط السير التي بلغت 57 وجهة وخط سير جديد في 10 دول خلال العام، إضافة إلى إطلاق مركز عملياته الرابع في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، حيث أسهمت خطط التوسع والنمو في الأسطول وأعداد الوجهات في زيادة السعة المقعدية بنسبة 22% للرحلات الداخلية والدولية.

وقال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنا «فخورون بأداء ونتائج طيران ناس في 2023 التي تعكس قوة نموذج أعمالنا، والجهد المميز الذي يقوم به فريقنا، وفعالية خطتنا الاستراتيجية للنمو والتوسع، وأسهمت استثماراتنا المستمرة في زيادة الأسطول والوجهات في تعزيز مكانتنا العالمية والإقليمية الرائدة والتقدم في تصنيف سكاي تراكس، المعيار الأهم في الصناعة لنكون ضمن أفضل 4 شركات في العالم في مجال الطيران الاقتصادي والأول في الشرق الأوسط».

وأوضح المهنا أن الشركة أطلقت عددا من المبادرات والمنتجات الجديدة التي أسهمت في تقديم تجربة وخيارات سفر مميزة لضيوف طيران ناس قدمت للمرة الأولى في المملكة.

لافتا إلى أن طيران ناس سيواصل تقديم وتوفير حلول وتقنيات مبتكرة تنعكس على تجربة المسافرين، مشيرا إلى أن الشركة تمضي بثبات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني، لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من الإسهام في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية، واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 100 مليون سائح سنويا بحلول 2030، وبالتواؤم مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين.

وأضاف «بفضل علاقاتنا المميزة وموثوقية أعمالنا نجحنا في مضاعفة حجم أسطولنا لأكثر من 100% خلال أقل من عامين، كما وقعنا اتفاقية مع شركة آيرباص لشراء 30 طائرة جديدة من طراز A320neo ضمن طلبية شراء 120 طائرة بقيمة تجاوزت 32 مليار ريال، مع خطة لزيادة الطلبية إلى 250 طائرة».

واختتم المهنا تصريحه بتأكيد عزم الشركة في مواصلة عملياتها التوسعية في أسواق جديدة، سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من 2024، لافتا إلى أن صناعة الطيران في المملكة تشهد تطورا غير مسبوق بفضل الازدهار الذي يشهده اقتصاد المملكة، بدعم من برامج رؤية السعودية 2030 في مختلف القطاعات وفي قطاعي السياحة والسفر تحديدا.

وتوج نجاح طيران ناس بعدد من الجوائز الدولية ومنها جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط في 2023 للمرة السادسة على التوالي، مع تصنيفه كرابع أفضل طيران اقتصادي في العالم، إضافة إلى جائزة أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط في 2023، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام التاسع على التوالي.