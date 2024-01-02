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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمير الجوف فيصل بن نواف، رأس بإمارة المنطقة اجتماعا أمس مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس خالد العريك.

ونوه الأمير فيصل بن نواف في الاجتماع لما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين وتسهيل وسائل نقلهم، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، ثم اطلع على سير أعمال مشروع تطوير مطار الجوف وأبرز مراحل التنفيذ بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وأشاد أمير المنطقة بما يشهده العمل من تطور، حاثا الجميع على استمرار العمل بالكفاءة نفسها وروح فريق العمل الحريص على اكتمال هذا المشروع التنموي المهم.

وأكد أهمية مضاعفة وتضافر الجهود وتذليل جميع الصعاب، بما يسهم في سرعة إنجاز مشروع مطار الجوف الجديد، وفق الخطط المعدة لذلك، إنفاذا لتوجيهات القيادة في ظل ما تشهده المنطقة من مشاريع تنموية في مختلف المجالات.