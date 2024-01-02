تحالف شركات يفوز بمشروع الخزن الاستراتيجي المستقل للمياه في جعرانة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز تحالف شركات بمشروع الخزن الاستراتيجي المستقل للمياه في «جعرانة» بمنطقة مكة المكرمة؛ حيث اختارت الشركة السعودية لشراكات المياه العرض المقدم من التحالف الذي يضم أيضا كلا من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة رؤية العالمية للاستثمار (رؤية للاستثمار)، ومؤسسة الخليج للاستثمار.

ويعد مشروع خزان «جعرانة» الاستراتيجي المستقل للمياه أول مشروع من نوعه في المملكة، والذي يتم تطويره وفق نموذج (البناء، والتملك، والتشغيل، ثم نقل الملكية)، ويعكس المشاركة النشطة للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الرئيسية للمياه في المملكة.

وستتولى «طاقة» أعمال التشغيل والصيانة في هذا المشروع من خلال شركة تشغيل وصيانة مستقلة ستتملكها إلى جانب «رؤية للاستثمار».

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 1.5 مليار ريال سيتم تمويل 80% منها عبر القروض.

وستمتلك «طاقة» حصة 35% في شركة المشروع، و50% في شركة التشغيل والصيانة.

وبموجب اتفاقية المشروع سيتولى تحالف الشركات مسؤولية بناء وتملك وتشغيل البنية التحتية لخزان المياه لمدة 30 عاما، ومن ثم نقل الملكية إلى الشركة السعودية لشراكات المياه.

ويتمثل الهدف الأساسي للمشروع في تلبية الطلب الطارئ على المياه في جميع مناطق المملكة، والاستجابة للطلب خلال فترات الذروة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أثناء موسم الحج.

وتبلغ سعة التخزين الإجمالية للخزانات الاستراتيجية مليوني م3 من المياه.

وإضافة لذلك سيتم إنشاء خزانات تشغيلية بسعة 500 ألف م3 وفق نموذج (التصميم، البناء، ونقل الملكية) لدعم نظام توزيع المياه الصالحة للشرب.

ويشكل المشروع التاريخي انعكاسا للتعاون المشترك بين الشركات: «رؤية للاستثمار»، و»مؤسسة الخليج للاستثمار»، و»طاقة»، حيث يسعى تحالف هذه الشركات إلى ضمان توفير إمدادات مياه موثوقة وفعالة للمنطقة بالاستفادة من توظيف أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد القريشي «هذا المشروع هو الأول من نوعه في المملكة بمشاركة القطاع الخاص. ويأتي بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه.

وسيعمل المشروع بنظام «البناء، والتملك، والتشغيل ثم نقل الملكية». وسيدخل مرحلة التشغيل الفعلي في الربع الثاني من 2027.

وأضاف القريشي «سيساهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث يتضمن وحدات طاقة شمسية لخفض الاعتماد على الشبكة العامة، فضلا عن توفير المياه المخزنة بنسبة 100%، وخفض تكاليف التشغيل ودعم المحتوى المحلي من خلال زيادة نسبة التوطين في الأعمال والموارد البشرية.»

التحالف الفائز:

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

شركة رؤية العالمية للاستثمار (رؤية للاستثمار).

مؤسسة الخليج للاستثمار.

التكلفة الإجمالية 1.5 مليار ريال.

سيتم تمويل 80% عبر القروض.

يتولى التحالف البناء والتملك والتشغيل لمدة 30 عاما.

ثم نقل الملكية إلى الشركة السعودية لشراكات المياه.

يتضمن إنشاء خزانات تشغيلية سعة 500 ألف م3.

سعة التخزين الإجمالية مليوني م3 من المياه.

مشروع خزان جعرانة الاستراتيجي المستقل للمياه

الأهداف: