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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 4 اتفاقيات وقعتها الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بمنطقة حائل، خلال فعاليات ‏مهرجان «حمضيات حائل» بنسخته الثالثة 2023، مع كل من ‏هيئة تطوير منطقة حائل، والغرفة التجارية بالمنطقة، وجمعية جازان ‏التسويقية، وجمعية الإعلام السياحي بحائل.‏ وتهدف الاتفاقيات إلى التعاون المشترك لتطوير وتسويق الفرص ‏الاستثمارية بالمنطقة، وإنشاء البرامج التوعوية، وإعداد الدراسات ‏والبحوث والخدمات الاستشارية في المجال الزراعي.‏ وأوضح رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بحائل ‏المهندس خالد الباتع، أن هذه الاتفاقيات تأتي بالتزامن مع ‏ما تشهده منطقة حائل من نمو متسارع في عجلة التنمية في كل المجالات، ‏ومنها القطاع التعاوني والزراعي والسياحي، مشيرا إلى أن الاتفاقيات ‏ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع وفق مستهدفات رؤية ‏المملكة 2030.‏

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