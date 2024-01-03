شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 4 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 26 سنتًا بما يعادل 0.4% إلى 76.11 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتًا أو 0.3% إلى 70.64 دولار.

وارتفعت أسعار النفط نحو دولارين في وقت سابق من الأسبوع الحاليّ.

اتساع الصراع في الشرق الأوسط

وقال أندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوشييتس: "السوق تصحح نفسها ما دام لا يوجد حتى الآن أي انقطاع في الإمدادات.

وقد يؤدي اتساع رقعة الصراع في غزة إلى إغلاق ممرات مائية حيوية لنقل إمدادات النفط.

وتوقع اقتصاديون ومحللون في استطلاع لرويترز، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 82.56 دولار للبرميل هذا العام، بارتفاع طفيف عن المتوسط في 2023 الذي بلغ 82.17 دولار.

مع توقع أن يؤدي ضعف النمو العالمي إلى كبح الطلب، ومع ذلك، يمكن أن تستفيد الأسعار من التوترات الجيوسياسية.