شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2023.. نصف إمدادات الكهرباء في ألمانيا من الطاقة المتجددة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت نسبة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة في ألمانيا، بما في ذلك الرياح والمياه والكتلة الحيوية، غلى أكثر من نصف إمدادات الكهرباء في البلاد، إذ ارتفعت إلى 56% في عام 2023، بعد أن استقر الرقم عند 47.4% في العام السابق.

وتهدف ألمانيا إلى تحقيق الحياد المناخي، أو تصفير انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2045.

وذكرت وكالة الشبكة الاتحادية في ألمانيا، أن زيادة في هطول الأمطار كانت أحد أسباب الارتفاع، ما أفاد محطات الطاقة الكهرومائية في أعقاب الجفاف في عام 2022.

مزارع الرياح البرية

وجرى توليد طاقة أكثر بنسبة 16.5% مقارنة بالعام السابق، وولدت مزارع الرياح البرية كهرباء أكثر بنسبة 18%.

وكانت كمية طاقة الرياح المنتجة في عام 2023 هي الأعلى على الإطلاق عند أكثر من 119 تيراواط/ساعة، ويرجع ذلك أيضًا إلى زيادة السعة المركبة.

ومع ذلك، ظلت الكهرباء التي توفرها الطاقة الشمسية مستقرة تقريبًا على الرغم من قدرتها العالية بشكل كبير، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص ضوء الشمس، وفقا لوكالة الشبكة.

توربينات الرياح البحرية

في المقابل، انخفض التوليد من توربينات الرياح البحرية بسبب أعمال الصيانة في مزارع الرياح وخطوط الكهرباء.

ووفقًا لوكالة الشبكة، انخفض التوليد من الكتلة الحيوية والطاقات المتجددة الأخرى، وجرى توليد طاقة أقل بكثير من مصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم والطاقة النووية.

وأغلقت آخر محطات الطاقة النووية في ألمانيا في أبريل، وفي المقابل، استفادت محطات الطاقة التي تعمل بالغاز من انخفاض أسعار التداول، وأصبحت طاقتها أرخص مقارنة بعام 2022، وبالتالي أكثر جاذبية في سوق الكهرباء.