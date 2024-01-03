شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات النفط الروسي تسجل أكبر زيادة أسبوعية منذ يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات ملاحية ارتفاع صادرات النفط الروسي عبر الناقلات البحرية خلال الأسابيع الأربعة الماضية حتى 31 ديسمبر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل نوفمبر الماضي، في حين سجلت الصادرات الأسبوعية أكبر زيادة لها منذ يوليو الماضي.

وبحسب بيانات حركة ناقلات النفط التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، بلغ متوسط صادرات النفط الروسي عبر الناقلات خلال الأسابيع الأربعة الماضية 3.46 مليون برميل يوميًا وهو ما يزيد بنحو 230 ألف برميل يوميًا عن الفترة نفسها حتى 24 ديسمبر الماضي.

وزادت الصادرات الأسبوعية الأشد تقلبًا خلال الأسبوع الماضي بمقدار 560 ألف برميل إلى 3.78 مليون برميل يوميًا.

خفض الإنتاج

في الوقت نفسه، تراجع متوسط الصادرات خلال الأسابيع الأربعة الماضية بنحو 120 ألف برميل يوميًا عن متوسط الصادرات خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وهي فترة الأساس التي تستخدمها موسكو لمراقبة خفض إنتاج وصادرات النفط الخام الذي تعهدت به لشركائها في تجمع أوبك بلس للدولة المصدرة للنفط.

وتقول روسيا إنها ستخفض إنتاجها اعتبارًا من بداية الشهر الحالي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا مقارنة بمستواه خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.

وبحسب ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، فإن بلاده ستحقق هذا الخفض من خلال تقليص صادرات الخام بمقدار 300 ألف برميل يوميًا، وخفض صادرات المنتجات النفطية بما يعادل 200 ألف برميل يوميًا.

وخلال ديسمبر الماضي، خفضت روسيا صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميًا، سواء من النفط الخام أو المنتجات النفطية دون تحديد حصة كل فئة من الخفض.