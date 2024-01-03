شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تحافظ على قوتها في مستهل تداولات 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حافظت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية على قوتها أمس الثلاثاء، مع توقعات باستمرار الزخم الصعودي في بدايات العام الجديد 2024، بعد عام سابق صاخب شهد تحقيق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 24%، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. ولم تتغير العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي إلا قليلاً كما تم تداول العقود الآجلة لمؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بالقرب من الخط الثابت. بعدما واصلت الأسواق إغلاقها يوم الاثنين مع موسم أعياد رأس السنة الميلادية.

نهاية سعيدة لعام 2023

أنهى سوق الأسهم عام 2023 بضجة كبيرة مثل مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي حقق أفضل له منذ عام 2004. وأغلق المؤشر تداوله يوم الجمعة عند 4769.83 نقطة. وارتفعت الأسهم لتسعة أسابيع متتالية لتنهي العام 2023 محققة أفضل سلسلة مكاسب لها منذ عام 2004.

وتمتعت الأصول الخطرة بارتفاع كبير حيث ظل الاقتصاد مرنًا مع تراجع التضخم في وقت أشار فيه مجبس الاحتياطي الفيدرالي إلى نهاية محتملة لرفع أسعار الفائدة بعدما عانت السوق الأمريكية المصرفية وأسواق غربية أخرى من أزمة مصرفية علاوة على استمرار الحروب في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط.

أسهم التكنولوجيا

قادت أسهم التكنولوجيا وخاصة الأسهم الضخمة العملاقة التقدم في عام 2023 حيث ارتفعت أسهم شركة "آبل" بنسبة 48ً% وارتفعت أسهم "مايكروسوفت" بما يقرب من 57% بينما قفزت أسهم "إنفيديا" بنسبة 239٪. وأنهى مؤشر ناسداك العام بارتفاع بنسبة 43.4% في أفضل أداء له منذ عام 2020.

وسجل مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب بنسبة 13.7% محققًا رقماً قياسياً جديداً خلال عام 2023.

توقعات ستاندرد آند بورز

بعد عام 2023 يرى المحللون الماليون في وول ستريت أن العام الجديد 2024 سيحقق عوائد كبيرة لكنها قد تكون أقل من العام السابق كنسبة وتناسب.

وبحسب مسح لشبكة سي إن بي سي يتوقع 14 محللًا استراتيجيًا من الشركات الكبرى أن ينهي مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عام 2024 عند نقطة أعلى من عام 2023 لكن ليس بشكل كبير.

وتوقعوا أن يقفل المؤشر ستاندرد آند بورز عند 4881 نقطة أي بحوالي 2.3% فقط أعلى من إغلاق عام 2023 الذي توقف عند 4769.83 نقطة.

تحذيرات من ضعف الاقتصاد الأمريكي

بل ويحذر بعض المحللون من حدوث ضعف بالاقتصاد الأمريكي على صعيد الإنفاق الاستهلاكي وهو ما قد يترجم إلى تباطؤ نمو أرباح الشركات الأمريكية في عام 2024.

حول ذلك، قال آدم كريسافولي مؤسس شركة "فيتال نوليدج" :"إن أكبر خطر فعلي يواجه الأسهم ليس في عدم قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي بتخفيض الفائدة المتوقع ولكن في انخفاض ربحية الأسهم في نمو أقل وتراجع قوة الزخم السعري".

وذكر ريان ديتريك كبير استراتيجيي الأسواق في مجموعة "كارسون" :"أنه يمكن أن يحدث في العام الجديد صعود لمؤشر ستاندرد آند بورز ولكن بنفس وتيرة عام 2023".