شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء في البنوك، عند آخر مستوياته أمس الثلاثاء.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، 8.25 جنيه للشراء، و 8.18 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 8.25 جنيه للبيع، و8.23 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي، 8.25 جنيه للشراء، و8.13 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الكويت الوطني، 8.26 جنيه للبيع، و8.17 جنيه للشراء.