شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة وارتفاع عوائد السندات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار قليلاً اليوم، رغم بقائه قرب أعلى مستوى في أسبوعين، مدعومًا بمجموعة عوامل من بينها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والحذر في الإقبال على المخاطرة وهو ما أثر على وول ستريت.

ومقابل سلة من العملات، استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين عند 102.25 الذي سجله أمس الثلاثاء، وبلغ 102.13، وقفز مؤشر الدولار 0.86 % يوم الثلاثاء، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ مارس 2023.

وأدّى الإقبال على المخاطرة في نهاية العام الماضي -بفعل الميل إلى التشديد النقدي في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر، والذي أدى إلى زيادة التوقعات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2024- إلى تراجع العملة الأمريكية وارتفاع سندات الخزانة والأسهم، ومع ذلك، لم يستمر هذا الاتجاه في العام الجديد، مع حالة من تجنب المخاطرة تسببت في انخفاض مؤشري ستاندرد اند بورز وناسداك المجمع في ختام جلسة التداول الأولى لعام 2024، بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا الكبرى.