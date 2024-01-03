شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن استقالة رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود ، (غير تنفيذي) من رئاسته وعضويته في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاستقالة ساريةً من تاريخ 2024/01/03م.

أخبار متعلقة أسمنت نجران تتسلم من أرامكو إشعارا بتعديل أسعار منتجات الوقود الأسهم الأمريكية تحافظ على قوتها في مستهل تداولات 2024

وأشارت إلى أن سبب الاستقالة: أسباب شخصية.