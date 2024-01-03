الاقتصاد

استقالة رئيس مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس مجلس إدارة شركة المصافي العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن استقالة رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود ، (غير تنفيذي) من رئاسته وعضويته في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاستقالة ساريةً من تاريخ 2024/01/03م.

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وأشارت إلى أن سبب الاستقالة: أسباب شخصية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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