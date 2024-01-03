شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تكرم أبنائها المتميزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويعد هذا التكريم تقديرًا واعترافًا بالجهود الاستثنائية التي قدموها، والتزامهم الثابت في العمل الجماعي المتعاون بروح الفريق، مما ساهم في تعزيز وتحقيق نتائج متميزة .

وقال حسام هيبه – الرئيس التنفيذي للهيئة "فخور وممتن للموظفين المكرمين لدورهم في نجاح الهيئة"

وأكد بأن هذا التكريم فرصة لتعزيز ثقافة التميز على جميع المستويات بالهيئة، وتشجيع الموظفين على السعي لتحقيق وتقديم أفضل النتائج .

كما أكد على ضرورة العمل بإستمرارعلى حرفية الأداء والتنسيق المستمر بين كافة العاملين، لموظفي الهيئة بكافة القطاعات والإدارات والذين يساهمون بشكل فعّال في تحقيق رؤية وأهداف الاستثمار والهيئة.

وفي هذا الإطار ثمن ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمة المستثمرين أن هذا التكريم ليس فقط تقديرًا للنجاحات الفردية، بل أيضًا تأكيدًا للروح الجماعية التي تسود هيئتنا الموقرة وبفضل التعاون والدعم المتبادل بين الجميع للعمل بجد، مؤكدا على تحقيق المزيد من التقدم الثابت نحو نجاح الهيئة.