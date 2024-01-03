شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «اكسترا» للدورة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتبارا من 13 مايو 2024م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 12 مايو 2027م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

شروط الترشح

أوضحت أن الشروط تتضمن: استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشح الواردة في معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.

وأضافت أن من ضمن الشروط: تقديم إخطار من المرشح لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة مع ملاحظة أن يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

ووفقا للشركة، يتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان الشركات التي تولى أو لا يزال يتولى عضوية مجلس إدارتها مع بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة.

وأفادت بأن إذا كان المرشح قد سبق له عضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً معلومات محددة.

وذكرت أن المعلومات تشمل: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات، واللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

وأضافت أن من ضمن المعلومات: ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

وأشارت إلى أن من ضمن الشروط: تعبئة النماذج الخاصة بالترشح ومن ضمنها نموذج رقم 1 باللغتين العربية والإنجليزية ونموذج الإفصاح رقم 3 الصادر من هيئة السوق المالية (مرفق) والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني.

ولفتت إلى أن التصويت سيقتصر في الجمعية العامة التي سيحدد موعدها لاحقا على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمتطلبات المذكورة أعلاه.