شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «جاز» يوافق على الانتقال من «نمو» إلى السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة جاز العربية للخدمات اليوم، الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية، وتعيين شركة يقين المالية (يقين كابيتال) كمستشار مالي لغرض الانتقال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الانتقال سيكون بناء على متطلبات قواعد الإدراج المحدثة والمعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-108-2022) بتاريخ 23/03/1444هـ الموافق 19/10/2022م.

وأضافت أن الانتقال إلى السوق الرئيسي خاضع لموافقة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تخص هذا الموضوع.