شكرا لقرائتكم خبر عن «أرماح الرياضية»: افتتاح ناد جديد للرجال في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أرماح الرياضية افتتاح نادي "بي_فت B_FIT" جديد للرجال في مدينة الرياض وذلك في يوم الأربعاء الموافق 2 يناير 2024.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن النادي مخصص للرجال ويوفر مرافق متكاملة الخدمات وخيارات واسعة من الابتكارات التقنية التي تتكامل مع تجربة رياضية مميزة. وسوف يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الأول من عام 2024م.

ويقع النادي بحي الندى على امتداد طريق أبي بكر الصديق في مدينة الرياض.

وبهذا يكون إجمالي عدد الأندية المشغلة والتابعة لشركة أرماح الرياضية 10 أندية. كما سيتم إصدار إعلانات لأندية جديدة خلال الفترة القادمة.