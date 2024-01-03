شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. مد فتح باب التحويلات بـ"سكن لكل المصريين3" حتى 15 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقديم ضمن إعلان التحويل الخاص بالطرح الأول لـ"سكن لكل المصريين 3"، بنظام التمويل العقارى، وذلك حتى 15 يناير الجارى بدلًا من 4 يناير، وذلك استجابة لطلبات المواطنين بعد تزايد الإقبال مؤخرًا.

وأضافت، أن هذا الإعلان يستهدف المواطنين الحاجزين في الطرح الأول لإعلان "سكن لكل المصريين3"، الذين تنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

وأوضحت، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة ولم ينتهوا من الإجراءات المطلوبة للتحويل حتى الآن، خصوصًا هؤلاء الذين لم يقوموا بدفع مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز في مكاتب البريد المميكن.

وأشارت مى عبد الحميد، إلى أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات حجز بلغ أكثر من 61504 مواطنين، وقام 52538 مواطنا بسداد مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، مشددة على أنه لن يعتد بأي طلب تحويل ما لم يسدد صاحبه مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده في أقرب مكتب بريد مميكن له، وفقًا لما تنص عليه كراسة الشروط، والتي يمكن للمواطنين الإطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق "Cservices.shmff.gov.eg"، كما أنه سبق إرسال رسائل نصية لجميع العملاء المستهدفين تتضمن ضرورة القيام بهذا الأمر.



