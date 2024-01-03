شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 1.6%، ليصل إلى 11928 نقطة، وبتداولات بلغت 10.983 مليار ريال.

ووفقا لبيانا تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 604.135 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.318 تريليون ريال.

تراجع أسهم 170 شركة

تراجعت أسهم 170 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 52، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أنعام القابضة، والخليج للتدريب، والباحة، وأميانتيت، والنايفات، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أكوا باور، وكاتريون، ونادك، ومسك، وأسمنت ينبع، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أنهى مؤشر السوق الموازية، نمو، تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.04%، عند 24641 نقطة، وبتداولات بلغت 25.409 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.460 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.387 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 32 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.