شكرا لقرائتكم خبر عن «سابك» تتلقى إشعارا رسميا من أرامكو بزيادة أسعار اللقيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن تلقي شركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية إشعارا رسميا من شركةأرامكو يفيد بزيادة أسعار اللقيم.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن من المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذا الإشعار بزيادة تقريبية تعادل 1.7% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2024م.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة مستمرة في العمل على تعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مسؤولة ومستدامة، واستثمارها في ابتكار وتطوير تقنيات الإنتاج والمنتجات، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من مزايا البنية التحتية التنافسية المتاحة في المملكة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.