الاقتصاد

صعود قطاعات البورصة خلال 2023 على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 176.9%

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القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات عام 2023، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 176.9%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 164.2%، يليه قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والسياحة والترفيه بنسبة 119.3%، 116%، على التوالي، وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 100.5%، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 82.9%.

 

وزاد قطاعا البنوك، والعقارات بنسبة 78.1%، 71%، على التوالي، ونما قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 64.3%، وقفز قطاع مواد البناء بنسبة 47.1%، كما ارتفع قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 22.5%، 20.3%، على التوالي.

 

وصعدت قطاعات الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 13.6%، 11.7%، 11.5%، 4.6%، على التوالي.

 

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بنسبة 70.53% خلال عام 2023، وهو أعلى مستوى نمو منذ 7 سنوات، ليحقق المؤشر نموًا للعام الثالث على التوالي، ويسجل مستوى تاريخي جديد، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 70.29% ليغلق عند مستوى 30181 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 76.48% ليغلق عند مستوى 10597 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 95.34% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 90.09% ليغلق عند مستوى 7880 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 78.85% ليغلق عند مستوى 6380 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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