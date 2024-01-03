شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية": 12 مجلسًا قطاعيًا تغطي 85% من العاملين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت حملة "وعد" الوطنية للتوظيف، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في عامها الأول، 50% من المستهدف، البالغ مليونًا و150 ألف فرصة وظيفية خلال ثلاث سنوات.

وأكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، عبد الله أبوثنين، خلال إطلاق المنتدى الأول للمهارات والتدريب "وعد"، في مدينة الدمام، أن الحملة تستهدف تدريب الباحثين عن عمل والطلاب والموظفين، وتوفير فرص وظيفية لهم.

الإرشاد المهني

أوضح أبوثنين أن المنتدى يستمر لمدة يومين، ويتضمن ورشًا متخصصة في مجالات متعددة، بالإضافة إلى الإرشاد المهني للطلاب، لإعدادهم لسوق العمل.

وأضاف أن الوزارة أطلقت خلال العام 12 مجلسًا قطاعيًا، بالشراكة بين أصحاب الأعمال والجهات الحكومية ومؤسسات التدريب، لمناقشة المهارات المطلوبة في كل قطاع. وذكر أن المجالس تغطي 85% من العاملين في سوق العمل في المملكة، بهدف التخطيط للمهارات المطلوبة.

النمو الوظيفي

أوضح مدير عام النمو الوظيفي في وزارة الموارد البشرية، عبدالله الأسمري، أن النمو الوظيفي مسؤولية مشتركة بين المنظمة والفرد، مشيرا إلى أن الفرد مسؤول عن تنمية قدراته، ويجب أن يكون مهيئًا للتطوير الوظيفي.

وأضاف أن المنظمة مطلوب منها أيضًا أن تهيئ البيئة من ناحية تشريعية وتنظيمية، ووضوح السياسات والتشريعات.

وقال الدكتور محمد باروم، من جامعة الملك عبد العزيز، إن وزارة البيئة والمياه والزراعة والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، اتخذت العديد من المبادرات لتدعيم صناعة الاستزراع والممكنات التي هيئت لتطوير الصناعة ورفع الإنتاج.

رفع الإنتاج

أشار إلى أن أبرز المستهدفات التي وضعتها الوزارة، رفع الإنتاج وزيادة الاستهلاك من الفرد من الأسماك. وذكر أن نصيب الفرد وصل إلى 9 كيلوات سنويًا، وهناك مستهدفات للوصول إلى 16 وإلى 22 كيلو أيضًا في الفترة القادمة.

وأضاف أن من المستهدفات أيضًا خفض تكاليف الإنتاج في المشاريع الزراعية، وكذلك إدخال أصناف جديدة. ولفت إلى أن الوزارة حققت نتائج متقدمة في رفع الإنتاج، حيث كان من 2015 إلى 2018 25 ألف طن تقريبًا، وارتفع حتى عام 2021، وتخطى الـ100 ألف طن كإنتاج.