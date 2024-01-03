غرفة المدينة تحقق 99% من مستهدفات خدمة المنتسبين عبر المنصات الالكترونية

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وكشف تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة بشأن نسب الإنجاز في توجهاتها الاستراتيجية للعام الماضي 2023 عن تحقيق المستهدف في مجال تطوير الخدمات، ورفع جودة المخرجات المقدمة لمنتسبي الغرفة، وتسهيل ممارسة النشاط التجاري، والحدّ من الممارسات الخاطئة.
وأظهر التقرير، ارتفاع عدد المؤسسات المسجّلة في منصة «سوق المدينة الالكتروني» بنهاية العام 2023 م، بواقع 469 مؤسسة تعرض من خلالها 2105 منتجات، فيما بلغ عدد المنشآت المسجلة عبر منصة «التوطين» 1544 منشأة، في حين بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة لمركز دعم الأعمال بالغرفة 3134 طلبا من رواد الأعمال والمستثمرين، للاستفادة من خدمات الغرفة.
وأفاد أن منصة «خبراء الأعمال» قدمت خدماتها لـ 83 مستفيدا في 16 قطاعا، كما سجلت 7844 زيارة لخبراء الأعمال للاستفادة من خدمات المنصة، فيما سجلت منصة «إرشاد» 20394 زيارة لخدمة رواد الأعمال خلال العام الماضي، إلى جانب تقديم 2806 استشارات للمستفيدين في المجالات التجارية والصناعية والقانونية والموارد البشرية والتسويقية.
المستهدف المحقق 2023:
- عدد المؤسسات المسجّلة في منصة «سوق المدينة الإلكتروني» 469 مؤسسة.
- تعرض المؤسسات المسجلة في منصة سوق المدينة الالكتروني 2105 منتجات.
- عدد المنشآت المسجلة عبر منصة «التوطين» 1544 منشأة.
- إجمالي عدد الطلبات المقدمة لمركز دعم الأعمال بالغرفة 3134 طلبا.
- سجّلت منصة «خبراء الأعمال» 7844 زيارة لخبراء الأعمال.
- قدمت منصة «خبراء الأعمال» خدماتها لـ83 مستفيدا في 16 قطاعا.
- سجّلت منصة «إرشاد» 20394 زيارة لخدمة رواد الأعمال.
- قدمت منصة «إرشاد» 2806 استشارات للمستفيدين.
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