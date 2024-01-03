شكرا لقرائتكم خبر غرفة المدينة تحقق 99% من مستهدفات خدمة المنتسبين عبر المنصات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت غرفة المدينة المنورة 99% من مستهدفاتها المرتبطة بتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمنتسبين، وتطوير الخدمات المقدمة لهم عبر المنصات الالكترونية، خلال العام الماضي 2023م.

وكشف تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة بشأن نسب الإنجاز في توجهاتها الاستراتيجية للعام الماضي 2023 عن تحقيق المستهدف في مجال تطوير الخدمات، ورفع جودة المخرجات المقدمة لمنتسبي الغرفة، وتسهيل ممارسة النشاط التجاري، والحدّ من الممارسات الخاطئة.

وأظهر التقرير، ارتفاع عدد المؤسسات المسجّلة في منصة «سوق المدينة الالكتروني» بنهاية العام 2023 م، بواقع 469 مؤسسة تعرض من خلالها 2105 منتجات، فيما بلغ عدد المنشآت المسجلة عبر منصة «التوطين» 1544 منشأة، في حين بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة لمركز دعم الأعمال بالغرفة 3134 طلبا من رواد الأعمال والمستثمرين، للاستفادة من خدمات الغرفة.

وأفاد أن منصة «خبراء الأعمال» قدمت خدماتها لـ 83 مستفيدا في 16 قطاعا، كما سجلت 7844 زيارة لخبراء الأعمال للاستفادة من خدمات المنصة، فيما سجلت منصة «إرشاد» 20394 زيارة لخدمة رواد الأعمال خلال العام الماضي، إلى جانب تقديم 2806 استشارات للمستفيدين في المجالات التجارية والصناعية والقانونية والموارد البشرية والتسويقية.

المستهدف المحقق 2023: