شكرا لقرائتكم خبر 4571 سعوديا يغادرون القطاع الصناعي وتوظيف 3817 وافدا خلال أكتوبر 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصائية المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية خروج 4571 موظفا سعوديا من القطاع مقابل توظيف 3817 موظفا وافدا خلال شهر أكتوبر 2023م.

ووفق الإحصائية أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 158 ترخيصا صناعيا جديدا خلال أكتوبر 2023، توزعت على خمسة أنشطة صناعية، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ31 ترخيصا، ثم نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ21 ترخيصا، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ17 ترخيصا، ثم نشاط صنع المعدات الكهربائية ونشاط منتجات المطاط واللدائن بـ11 ترخيصا لكل نشاط منهما.

وأوضح المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر 1,127 ترخيصا، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,388 مصنعا، بحجم استثمارات بلغ 1.509 تريليون ريال.

وأفاد بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أكتوبر بلغ 11,5 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83.54%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 12.03%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 3.80%، والمنشآت الكبيرة بنسبة 0.63%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 77.85%، ثم تلتها المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 11.39%، والمنشآت الأجنبية بنسبة 10.76%.

وبين تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 113 مصنعا، بحجم استثمارات يبلغ 12.237 مليون ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ27 مصنعا، ثم المصانع الغذائية بـ19 مصنعا، ثم مصانع المطاط واللدائن بـ12 مصنعا، ثم مصانع المعادن المشكلة، ومصانع الكيميائية بـ9 مصانع لكل نوعٍ منهم، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 74.34% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ16.81%، والمصانع المشتركة بـ8.85%.

يذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.

أهم المؤشرات الصناعية لشهر أكتوبر 2023:

المنشآت الصناعية القائمة:

11,388 منشأة في أكتوبر 2023.

11,273 منشأة في سبتمبر 2023.

10,788 منشأة في أكتوبر 2022.

التغير في عدد العاملين:

- 4571 موظفا سعوديا

+ 3817 موظفا وافدا

التغير - 754 موظفا

التراخيص الجديدة:

158 ترخيصا صناعيا.

11.5 مليار ريال حجم الاستثمار.

4,497 عمالة مرخصة.

مصانع بدأت الإنتاج: