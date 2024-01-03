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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مصرف الإمارات المركزي أعلن أمس عن مزاد للسندات الحكومية في 08 يناير الحالي.

ويشمل المزاد 4 إصدارات لسندات الخزانة «M-BILL»، الأول لمدة 28 يوما لما يصل إلى 4500 مليون درهم، والثاني 56 يوما لما يصل إلى 3500 مليون درهم، والثالث 140 يوما لما يصل إلى 3500 مليون درهم، والرابع 308 أيام لما يصل إلى 9000 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 10 يناير الحالي، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 07 فبراير 2024، والإصدار الثاني في 06 مارس 2024، والإصدار الثالث في 29 مايو 2024، والإصدار الرابع في 13 نوفمبر 2024.