مصرف الإمارات

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ويشمل المزاد 4 إصدارات لسندات الخزانة «M-BILL»، الأول لمدة 28 يوما لما يصل إلى 4500 مليون درهم، والثاني 56 يوما لما يصل إلى 3500 مليون درهم، والثالث 140 يوما لما يصل إلى 3500 مليون درهم، والرابع 308 أيام لما يصل إلى 9000 مليون درهم.
وسيكون تاريخ الإصدار في 10 يناير الحالي، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 07 فبراير 2024، والإصدار الثاني في 06 مارس 2024، والإصدار الثالث في 29 مايو 2024، والإصدار الرابع في 13 نوفمبر 2024.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.