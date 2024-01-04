شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض المؤشر القياسي الأوروبي إلى أدنى مستوى له منذ 3 أسابيع في عمليات بيع واسعة النطاق اليوم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.9 %، ليسجل أدنى مستوياته منذ 14 ديسمبر، وأسوأ أداء في يوم واحد منذ نوفمبر.

انخفاض المؤشرات الرئيسية

انخفضت المؤشرات الرئيسة في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بأكثر من واحد بالمئة لتصل قرب أدنى مستوياتها في شهر واحد.

وقاد قطاع البناء والمواد الانخفاضات، إذ انخفض 2.9 % في أكبر تراجع في يوم واحد منذ نحو 6 أشهر.

وانخفض مؤشر قطاع الخدمات المالية 2.5 % في حين دفع تراجع أسعار المعادن قطاع الموارد الأساسية إلى الانخفاض 2.3 %، فيما ارتفع مؤشر قطاع الرعاية الصحية 0.8 %، مسجلًا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي في حين ارتفع سهم قطاع الاتصالات 0.2 %.