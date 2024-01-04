شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون العرب والأجانب يسجلون صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 5.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 88.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر ديسمبر الماضى، واستحوذ الأجانب على نسبة 4.7%، والعرب على 7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الدورى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 3.8 مليار جنيه، كما سجل العرب صافى شراء بقيمة 1.4 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.1%، وسجل العرب 7.5%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 3.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 3.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 23.40% ليغلق عند مستوى 24894.26 نقطة، خلال جلسات الربع الرابع من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 44.61% ليغلق عند مستوى 5473.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 39.64% ليغلق عند مستوى 7880.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 23.99% ليغلق عند مستوى 30181.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 15.71% ليغلق عند مستوى 6380.11 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 345.6 مليار جنيه خلال جلسات الربع الرابع من عام 2023، ليغلق عند مستوى 1.719 تريليون جنيه، بنسبة نمو 25.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 915 مليار جنيه إلى 1.168 تريليون جنيه، بنسبة نمو 27.7%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 260.8 مليار جنيه إلى 347.5 مليار جنيه بنسبة نمو 33.3%.