شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب والنفط اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين مزيدًا من بيانات الوظائف الأمريكية لتوقع الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سياسته النقدية، لكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية حد من صعود المعدن النفيس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 2043.72 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:34 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 2051.10 دولارًا للأوقية.

واستقرت أسعار الفضة في المعاملات الفورية عند 22.97 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.5% إلى 966.59 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1066.93 دولارًا.

ارتفاع أسعار النفط

كما ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، لتواصل تحقيق مكاسب حادة من الجلسة السابقة وسط المخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط، في أعقاب توقف الإنتاج بحقل في ليبيا وتصاعد التوتر بسبب حرب إسرائيل في قطاع غزة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 33 سنتًا، بما يعادل نسبته 0.42 % ليصل إلى 78.58 دولارًا للبرميل عند الساعة 01:01 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا أو بنسبة 0.55 % مسجلًا 73.10 دولارًا.