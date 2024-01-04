شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت القصيم» تتلقى إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت القصيم استلامها إشعارًا بتاريخ 03-01-2024 من شركة أرامكو يقضي بتعديل أسعار الوقود المستخدم في أنشطة الشركة اعتبارًا من تاريخ 01-01-2024م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، سيكون لهذا التعديل أثرًا ماليًا على تكلفة الإنتاج ابتداءً من نتائج الربع الأول من العام 2024، وجار العمل على احتساب الأثر المالي المتوقع وسيتم الإعلان عنه عند الانتهاء من احتسابه.

ونوهت الشركة بحرصها التام على تطبيق أفضل الإجراءات والممارسات المتاحة لتخفيف الأثر المالي المحتمل، وتعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مسؤولة ومستدامة، لضمان حماية حقوق مساهميها.