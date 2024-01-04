شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الإنماء للاستثمار توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة عن الفترة (من يوليو 2023م إلى ديسمبر 2023م)، بقيمة تقدر بنحو 20.060 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الخميس بتاريخ 1445/06/29هـ الموافق 2024/01/11م. (نهاية تداول يوم الثلاثاء بتاريخ 2024/01/09م).

وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 118,000,000، فيما تبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.17 ريال، بينما نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 2.23%.

وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1444-12-12 الموافق 2023-06-30، فيما ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1445-06-29 الموافق 2024-01-11

وأفادت بأن دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.