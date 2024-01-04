شكرا لقرائتكم خبر عن «سبكيم» تتلقى إشعارا من أرامكو بزيادة بعض أسعار اللقيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن تلقيها اشعار من شركة أرامكو بزيادة بعض أسعار اللقيم بدءاً من الأول من يناير لهذا العام.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة ما يقارب 3.18% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، ومن المتوقع أن يظهر هذا الأثر ابتداءً من نتائج الربع الأول من العام 2024.

وقالت الشركة إنها مستمرة في العمل على ترشيد النفقات و تعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مستدامة وفقا لاستراتيجيتها.