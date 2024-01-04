شكرا لقرائتكم خبر عن «مبكو» تتلقى إشعارا من أرامكو بزيادة أسعار منتجات الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، استلامها إشعار من شركة أرامكو بزيادة أسعار منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج بداية من 01/01/2024.

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول فإن من المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة هو زيادة تقريبية تعادل 3% من إجمالي تكلفة المبيعات السنوية وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2024م.

وتواصل الشركة تعزيز كفاءة أعمالها وتطويرها بطريقة مسؤولة ومستدامة والاستثمار في تطوير تقنيات الإنتاج والمنتجات، فضلا عن تعظيم الاستفادة من مزايا البنية التحتية التنافسية المتوفرة في المملكة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.