شكرا لقرائتكم خبر عن «أماك» تتسلم إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) عن استلامها إشعار من شركة أرامكو بتاريخ 01-01-2024م يفيد بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج ابتداء من 01-01-2024م

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تأثير هذا التعديل سيكون ارتفاع في تكلفة الإنتاج، علماً بأنه جاري العمل على احتساب الأثر المالي المتوقع وسيتم الإعلان عنه فور اكتماله.

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وأضافت أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على أرباح الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن الأثر المالي لذلك التعديل سيظهر إبتداء من النتائج المالية للربع الأول من عام 2024م.