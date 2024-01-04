شكرا لقرائتكم خبر عن لوبريف تتلقى إشعارا من أرامكو بزيادة سعر غاز المبيعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أرامكو لزيوت الأساس (لوبريف) أن تعلن عن تلقيها إشعار رسمي من شركة أرامكو بتاريخ 03-01-2024م يفيد بزيادة سعر غاز المبيعات المستخدم في تشغيل مرفق الشركة في ينبع إعتباراً من 01-01-2024م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول فإن من المتوقع أن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة ما يعادل 0.2% من إجمالي تكلفة الإيرادات 18 مليون ريال وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2024م.

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وأوضحت شركة لوبريف أن التعديل الحالي ليس له أثر معتبر على صافي أرباح الشركة خلال الفترة القادمة وستواصل الشركة جهودها لتعزيز كفاءتها التشغيلية لتقليل تأثير زيادة الأسعار والاستمرار في تقديم قيمة لمساهميها كجزء من برنامجها لتحول الاعمال.