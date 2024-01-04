شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد للتقدم لـ"الحج السياحى" وإجراء القرعة الإلكترونية يوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق اليوم الخميس، باب التقديم للحج السياحى وتسجيل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام عبر شركات السياحة.

ومن المقرر أن تجرى القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج الفائزين يوم السبت المقبل الموافق 6 يناير 2024.

وسبق وأكدت غرفة شركات السياحة أن الشركات طرحت برامج حج تناسب كافة المستويات سواء بالحج البرى والإقتصادى الذى يستحوذ على النسبة الأعلى من تأشيرات الحج السياحى أو برامج حج الخمس نجوم والحج الفاخر.

وأوضحت الغرفة أن تلك البرامج المتنوعة تمنح الحج السياحى ميزة كبيرة وتزيد من الفئات التى يستهدفها والتى تسعى للسفر من خلاله.

كما أوضحت الغرفة أن ضوابط الحج السياحي هذا العام تلزم شركات السياحة بإبرام عقود تفصيلية مع المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي على أن تشمل تلك العقود كافة التفاصيل المتعلقة برحلة الحج بكل تفاصيلها من حيث فنادق الإقامة ووسائل السفر والخدمات التي يتمتع بها الحاج في الأراضي المقدسة.

وأوضحت الغرفة أنه من ضمن مزايا الحج السياحي بخلاف خدماته المتميزة أن تنفيذ رحلاته تتم برقابة صارمة و لصيقة من وزارة السياحة والآثار من خلال لجان إشرافية طوال الرحلة تشارك فيها ايضا غرفة شركات السياحة وكل هذا لضمان استمرار نجاح وتميز الحج السياحي وتميز كافة الخدمات التي يؤديها إلى عملائه.

وناشدت الغرفة جميع المواطنين الراغبين فى أداء الحج السياحى التقدم إلى شركات السياحة مباشرة سواء من خلال مقارها الرئيسة أو فروعها التى تنتشر بكافة ربوع مصر محذرة من التعامل مع الوسطاء والسماسرة فى الحج والذى يسبب مشاكل عديدة للمواطنين ويهدد حقوقهم ولا يضمن خدمات مريحة وسليمة خلال الحج.

وأوضحت أن التعامل مع شركات السياحة مباشرة وبدون وسيط يضمن وضوح الرؤية للخدمات المقدمة الحاج و تعويضه عن أي قصور يتم بتلك الخدمات.