شكرا لقرائتكم خبر عن 37 سجل تجاري يوميا بقطاع المنتجعات خلال 90 يوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت السجلات التجارية القائمة في قطاع المنتجعات نموا بنسبة 51% لتصل إلى 3377 سجلا في الربع الرابع من 2023، مقارنة بـ 2236 سجلا في الربع ذاته من 2022.

ووفقا لنشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة، جاءت مكة المكرمة في المرتبة الأولى في عدد السجلات التجارية القائمة في قطاع المنتجعات، بـ1346 سجلا، تلتها الرياض بـ1148 سجلا، ثم الشرقية بـ251 سجلا، والمدينة المنورة والقصيم بـ228 و122 سجلا لكل منهما على التوالي.

نشر البرمجيات

حققت السجلات التجارية القائمة في قطاع نشر البرمجيات نموا بنسبة 28% بنهاية الربع الرابع 2023، مسجلة 4009 سجلات، مقارنة بـ 3113 سجلا في الربع المماثل من العام الماضي.

تصدرت منطقة الرياض مناطق السعودية في عدد السجلات التجارية القائمة في نشر البرمجيات بـ 2447 سجلا، تلتها مكة المكرمة بـ 839 سجلا.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة في عدد السجلات التجارية القائمة في نشاط نشر البرمجيات خلال الربع الرابع من 2023، ب423 سجلا، تلتها المدينة المنورة بـ95 سجلا، وعسير بـ 62 سجلا.

الفنون البصرية

وفي قطاع أنشطة الفنون البصرية سجلت السجلات التجارية القائمة نموا بنسبة 103%، بنهاية الربع الرابع 2023 لتصل إلى 822 سجلا، مقارنة بـ 404 سجلات في الربع نفسه من العام الماضي.

وكانت المناطق الخمس الأعلى في السجلات التجارية لأنشطة الفنون البصرية هي الرياض بـ400 سجل، ومكة المكرمة بـ 242 سجلا، والشرقية بـ99 سجلا، والمدينة المنورة بـ28 سجلا، وعسير بـ14 سجلا.

فنادق البوتيك

وسجلت السجلات التجارية القائمة في فنادق البوتيك نموا بنسبة 74% لتصل إلى 1911 سجلا في الربع الرابع من 2023، مقارنة بـ 1096 سجلا في الربع المماثل من العام الماضي.

وتصدرت مكة المكرمة عدد السجلات في فنادق البوتيك بـ863 سجلا، تلتها الرياض بـ613 سجلا، والشرقية 141 سجلا، والمدينة المنورة 121 سجلا، وعسير 50 سجلا.

الأندية البحرية

وفي نشاط الأندية البحرية سجل القطاع نموا بنسبة 49% بنهاية الربع الرابع من 2023 في السجلات القائمة، لتصل إلى 580 سجلا، مقارنة بـ 389 سجلا، على أساس سنوي.

وكانت أكثر المناطق في عدد السجلات التجارية: مكة المكرمة بـ233 سجلا، والرياض بـ197 سجلا، والشرقية 90 سجلا، والمدينة المنورة 21 سجلا، وعسير 6 سجلات.

النقل البري للبضائع

وسجل نشاط النقل البري للبضائع نموا في السجلات التجارية القائمة بنهاية الربع الرابع 2023، يقدر بنحو 21% ليصل إلى 33447 سجلا، مقارنة بـ 27606 سجلا في الربع المماثل من العام الماضي.

وكانت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية الأعلى بين المناطق في عدد السجلات بـ11752، و6852، و4987 سجلا على التوالي.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الرابعة في عدد السجلات التجارية لنشاط النقل البري للبضائع، بـ 2004 سجلات، تلتها منطقة القصيم بـ1745 سجلا.

الأدوات والتجهيزات الطبية

وحقق قطاع صناعة الأدوات والتجهيزات الطبية نموا بنسبة 28% في عدد السجلات القائمة بنهاية الربع الرابع، لتصل إلى 1322 سجلا، مقارنة بـ 1030 سجلا في الربع ذاته من 2022.

وتصدرت الرياض المناطق في عدد السجلات القائمة بالقطاع بـ 593 سجلا، تلتها مكة المكرمة 352 سجلا، والشرقية 167 سجلا، والمدينة المنورة 56 سجلا، و54 سجلا في عسير.