جامعة طيبة تطرح 13 فرصة استثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

طرحت جامعة طيبة 13 فرصة استثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين، تشمل نقل وتركيب حُجر البيع المتنقلة ونقاط البيع “أكشاك” و “درايف ثرو” في الفرع الرئيس، وشطر الطالبات بالجامعة.

وأوضحت الجامعة أن الفرص الاستثمارية تهدف إلى توفير خدمات منوعة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة، وتقع في مواقع حيوية على مساحات تتراوح بين 100 و 200 مترٍ مربعٍ لكل مشروع، وبعقود تشغيلية تمتد لـ 6 سنوات، داعية إلى مراجعة إدارة الاستثمار بالجامعة لمعاينة الشروط، وتقديم الطلبات حتى الـ 13 من يناير الجاري.