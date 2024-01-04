الاقتصاد

جامعة طيبة تطرح 13 فرصة استثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

طرحت جامعة طيبة 13 فرصة استثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين، تشمل نقل وتركيب حُجر البيع المتنقلة ونقاط البيع “أكشاك” و “درايف ثرو” في الفرع الرئيس، وشطر الطالبات بالجامعة.

وأوضحت الجامعة أن الفرص الاستثمارية تهدف إلى توفير خدمات منوعة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة، وتقع في مواقع حيوية على مساحات تتراوح بين 100 و 200 مترٍ مربعٍ لكل مشروع، وبعقود تشغيلية تمتد لـ 6 سنوات، داعية إلى مراجعة إدارة الاستثمار بالجامعة لمعاينة الشروط، وتقديم الطلبات حتى الـ 13 من يناير الجاري.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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