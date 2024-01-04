الدولار ينتعش مع تراجع التوقعات على خفض الفائدة في أمريكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع الدولار اليوم، بالتزامن مع إعادة تقييم التوقعات بشأن حجم التخفيض الذي سيجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة هذا العام، وسط حذر يخيم على الأسواق بعد ارتفاع المخاطرة الشهر الماضي.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل الين خلال أسبوعين في آسيا، مع انتهاء عطلة بداية العام الجديد في اليابان واستئناف أنشطة التداول.

وارتفع الدولار مقابل الين إلى 143.90 قبل أن يصل في أحدث التداولات إلى 143.75، بعدما قفز بأكثر من 0.9 % مقابل العملة اليابانية في الجلسة السابقة في أفضل يوم له منذ أكتوبر.

‬‬ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.03 % إلى 102.43، بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 102.73 الذي سجله خلال الجلسة السابقة.

كما ارتفع اليورو 0.09 % إلى 1.0931 دولار، بينما استقر الإسترليني بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.2667 دولار.