شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى البورصة العالمية ترتفع 0.5% بالتعاملات الفورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس من أدنى مستوياته في أسبوعين وذلك بعد محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي تسبب في المزيد من الحيرة في الأسواق بشأن موعد بدء البنك في خفض أسعار الفائدة خلال عام 2024.

وسجل سعر أونصة الذهب اليوم ارتفاع بنسبة 0.5% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2051 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2041 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفضت أسعار الذهب لأربعة جلسات متتالية ليسجل يوم أمس أدنى مستوى في أسبوعين عند 2030 دولار للأونصة.

محضر اجتماع البنك الفيدرالي أمس أظهر اعتراف البنك بنجاحه في السيطرة على معدلات التضخم، وأنه ينوي البدء في خفض الفائدة هذا العام، إلا أن أعضاء البنك ركزوا على استمرار سياسة التشديد النقدية وأسعار الفائدة المرتفعة حالياً حتى ضمان تراجع التضخم بشكل مستدام يضمن تسجيل مستهدف البنك عند 2%.

وتسبب محضر الاجتماع في توقف الدولار الأمريكي عن الارتفاع الذي استمر لأربع جلسات متتالية وكان السبب الرئيسي في تراجع الذهب خلال الأيام الأخيرة، وقد ساعد هذا على تعافي مستويات الذهب منذ بداية جلسة اليوم.

من جهة أخرى يبقى الحذر قائم في الأسواق مع انتظار المستثمرين صدور المزيد من بيانات قطاع العمالة الأمريكي اليوم، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الحكمي الأهم الذي يصدر يوم غد.

اليوم تصدر بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكية عن الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن تسجل 217 ألف بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 218 ألف، كما ينتظر صدور مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي مع توقعات بتسجيل 120 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة 103 آلاف.

الأسواق تبقى حذرة بشأن التخلي عن الدولار وذلك حتى تصدر بيانات تقرير الوظائف الأمريكي يوم غد الجمعة والذي من المتوقع أن يشهد تسجيل وظائف جديدة خلال شهر ديسمبر بقيمة 168 ألفا بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 199 ألفا.

الجدير بالذكر أن تدهور أداء قطاع العمالة الأمريكي من شأنه أن يزيد التوقعات أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة في وقت مبكر من العام، وذلك بعد أن أظهر محضر اجتماع البنك حذر كبير بشأن تأثير سياسة التشديد الحالية ومعدلات الفائدة المرتفعة على معدلات النمو.

هذا وقد انخفض الدولار الأمريكي خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% بعد أن ارتفع أمس إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع وفقاً لمؤشر الدولار، بينما ارتفع العائد على السندات الحكومية منذ بداية الأسبوع بنسبة 2% وشهدت تسجيل أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 4.024%.

بشكل عام تبقى التوقعات خلال عام 2024 في صالح الذهب وذلك بعد أن ارتفع بأكثر من 13% خلال عام 2023، ويجد الذهب الدعم في العام الجديد من تغير سياسة البنك الفيدرالي وتوقعات أعضاء البنك بخفض الفائدة 75 نقطة أساس خلال العام. ولكن قد يصيب الذهب بعض التذبذب والتصحيح خاصة بعد عدم اليقين بشأن موعد بدء البنك لرفع الفائدة الذي أظهره الفيدرالي خلال محضر اجتماعه يوم أمس.

على أرض الواقع تبقى أسعار الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها منذ 22 عاما، ويبقى العائد على السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل مرتفعة وهي البيئة الغير مناسبة لانتعاش أداء الذهب.