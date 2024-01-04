غرفة صناعة الجلود: معرض طرابلس فرصة ذهبية لزيادة الصادرات إلى السوق الليبى

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات برئاسة جمال السمالوطي، أمس، المهندس عصام العول رئيس هيئة المعارض الليبية والوفد المرافق له، بحضور محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لبحث مشاركة الغرفتين في معرض طرابلس الدولي في دورته الـ 50 والذي يقام في ليبيا في الفترة من 15 إلى 21 مايو المقبل.

أكد جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال الإجتماع على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا وأهمية زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن معرض طرابلس الدولي يعد فرصة ذهبية لأكثر من 8 قطاعات صناعية مصرية لزيادة صادراتها للسوق الليبي الذي يعتبر سوق واعد جداً ويستطيع المنتج المصري المنافسة به بقوة.

وأضاف السمالوطي أنه سيتم دعوة أعضاء غرفة صناعة الجلود للمشاركة في المعرض المقرر إنعقاده في ليبيا خلال شهر مايو المقبل، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة الغرفة لزيادة صادرات القطاع والتي تستهدف من خلالها التوسع والمشاركة في المعارض الخارجية في عدد من الدول العربية يأتي على رأسها ليبيا والعراق والسعودية.

وأشاد رئيس غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع بالجهود التي يقوم بها المهندس عصام العول رئيس هيئة المعارض الليبية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتقديم كافة التسهيلات لمشاركة الشركات المصرية في المعرض، واختياره لمصر لتكون الراعي الشرفي لليوبيل الذهبي لمعرض طرابلس الدولي.

وأكد السمالوطي أهمية التكامل والتعاون بين الغرف الصناعية لإنجاح المشاركة المصرية في المعرض، مرحباً ببداية التعاون في هذا الإطار مع غرفة الصناعات الهندسية برئاسة المهندس محمد المهندس وحضوره هذا الاجتماع التحضيري لترتيب مشاركة أعضاء الغرفة في المعرض.

وأعرب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية عن سعادته بالتعاون مع غرفة صناعة الجلود لترتيب مشاركة الشركات المصرية في معرض طرابلس الدولي، مشيرا إلى أنه آن الأوان للتكامل بين الغرف الصناعية لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، مشيرا إلى أن هذا المعرض سيكون بداية لتعاون اقتصادي كبير بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس أن الصناعة المصرية شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وتستطيع المنتجات المصرية المنافسة بقوة في السوق الليبي، مشيرا إلى أهمية التكامل الاقتصادي العربي في الوقت الحالي لتجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وأضاف رئيس غرفة الصناعات الهندسية أنه سيتم مخاطبة أعضاء الغرفة للمشاركة في معرض طرابلس الدولي في ليبيا، وتنظيم لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال من ليبيا والجزائر وغيرها من الوفود المشاركة في المعرض لتسهيل إبرام تعاقدات تصديرية وزيادة الصادرات الهندسية.

من جانبه قال المهندس عصام العول رئيس هيئة المعارض الليبية إن معرض طرابلس الدولي في دورته الـ 50 يعد الحدث الأكبر والأبرز في عالم المعارض في ليبيا، وهو من أقدم المعارض التجارية في أفريقيا والعالم العربي، ويضم مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والاتصالات والتكنولوجيا.

وأضاف أن هيئة المعارض الليبية حريصة على مشاركة مصر في هذا الحدث الهام، مشيرا إلى أن الهيئة ستقدم كافة التسهيلات للمصانع المصرية للمشاركة في المعرض والترويج لمنتجاتها لزيادة صادراتها للسوق الليبي، حيث يصل زوار المعرض في اليوم الأول من افتتاحه إلى 24 ألف زائر مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم لقاءات B2B بين رجال الأعمال من البلدين لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري، مؤكداً أن السوق الليبي متعطش للمنتجات المصرية.

حضر الاجتماع علاء النمر المدير التنفيذ لغرفة صناعة الجلود، والمهندس عبدالصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية، وهاني عبدالمنعم المدير التنفيذي لشركة اكسبو لاين لتنظيم المعارض، و طارق الجمل المدير العام للشركة وأحمد طه مدير العمليات بالشركة.