شكرا لقرائتكم خبر عن محللون يتوقعون قفزة كبيرة في أسعار النحاس حتى نهاية 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن ترتفع أسعار النحاس عالميًا بشكل ملحوظ من الآن وحتى نهاية 2025 وسط اضطرابات في إمدادات المعدن في ظل ارتفاع الطلب عليه مدعومًا في ذلك بزيادة الاتجاه نحو مصادر الطاقة المتجددة ومايدخل في صناعاتها، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ارتفاع الطلب على النحاس. وذكرت شبكة سي إن بي سي، أن ارتفاع الطلب العالمي على النحاس سيعمل على رفع أسعاره العالمية مدفوعًا في ذلك بزيادة التوجهات الدولية نحو مصادر الطاقة المتجددة.

تراجع الدولار الأمريكي

ووفقًا لتقرير صادر وحدة أبحاث "بي إم آي" التابعة لشركة "فيتش سولوشينز" فإن ارتفاع أسعار النحاس يأتي متزامنًا مع الانخفاض المحتمل في الدولار الأمريكي في النصف الثاني من عام 2024 وهو ما سيدفع إلى من جانبه إلى زيادة أسعار المعدن.

وتترقب الأسواق التحركات القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام الأمر الذي سيضعف الدولار وبالتالي يجعل النحاس المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

حول ذلك، قال ماتي تشاو المحلل في "بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز" :"إن النظرة الإيجابية للنحاس تعتمد بشكل أكبر على العوامل الكلية للاقتصاد"، مشيرًا إلى التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار الأمريكي.

مؤتمر كوب 28

خلال مؤتمر تغير المناخ الأخير كوب 28 COP28 دعمت أكثر من 60 دولة خطة لزيادة قدرات الدول بالاتجاه نحو استخدام أوسع للطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف الاستخدام الحالي بحلول عام 2030 وهي خطوة يقول عنها مصرف "سيتي بنك" إنها "ستكون خطوة إيجابية بالنسبة لصناعة النحاس".

وفي تقرير صدر في ديسمبر 2023، توقع سيتي بنك أن الاتجاه المتزايد نحو الطاقة المتجددة سيعمل على تعزيز الطلب على النحاس بمقدار 4.2 مليون طن إضافية بحلول عام 2030.

زيادة أسعار النحاس

أضاف التقرير أن هذا من المحتمل أن يدفع أسعار النحاس إلى الارتفاع لتصل إلى 15000 دولار للطن في عام 2025 وهو أعلى بكثير من الذروة القياسية البالغة 10730 دولارًا للطن التي تم تسجيلها في مارس من العام الماضي.

وقال محللو سيتي بنك :"يأتي هذا الارتفاع بأسعار النحاس وفقًا لافتراض حدوث هبوط ناعم للاقتصاد الأمريكي وكذلك في أوروبا علاوة على حدوث انتعاش مبكر للنمو العالمي وانتعاشًا أوضح في الصين مع التركيز أيضا على استمرار الاستثمارات في قطاع التحول في مجال الطاقة".

وتتجه الاقتصادات النامية إلى زيادة الطلب على النحاس الذي يستخدم في المعدات الكهربائية والآلات الصناعية ويعتبر الطلب على المعدن مؤشرا على الصحة الاقتصادية.

هبوط العرض وارتفاع الطلب

وجرى تداول النحاس في بورصة لندن للمعادن في الجلسة الأخيرة عند سعر 8,559 دولارًا للطن. ويعد المعدن بمثابة العمود الفقري في النظام البيئي لتحول الطاقة العالمي كونه جزء لا يتجزأ من صناعة السيارات الكهربائية وشبكات الطاقة وتوربينات الرياح.

توقعات جولدمان ساكس

ويرى محللون في "جولدمان ساكس" اتجاها صعوديا قادمًا في سوق النحاس بسبب الاضطرابات في قطاع التعدين. ويتوقع محللو البنك حدوث عجز في إنتاج المعدن بما يزيد عن نصف مليون طن في عام 2024.

في نوفمبر الماضي، أوقفت شركة "فيرست كوانتيوم مينيرالز" الإنتاج في منجم "كوبر بنما" أحد أكبر مناجم النحاس في العالم بعد حكم معارض لعمل الشركة من قبل المحكمة العليا وماصاحب ذلك من احتجاجات كان دافعها المخاوف البيئية من الجارية في المنجم.

وقالت شركة "أنجلو أمريكان" وهي إحدى المنتجين الرئيسين للمعدن، إنها ستخفض إنتاج النحاس بين عامي 2024 و2025 في إطار سعيها لخفض التكاليف.

كذلك يتوقع محللو جولدمان ساكس أن تصل أسعار النحاس إلى 10 آلاف دولار للطن خلال العام الجاري 2024 وارتفاع آخر أعلى بكثير في عام 2025، ذاكرين :أن "حدوث تراجع على جانب عرض المعدن يعزز وجهة نظرنا بأن سوق النحاس قد يدخل فترة تشديد ستكون الأكثر وضوحًا".

الفائزون من ارتفاع النحاس

وبسبب هذه الظروف ستخرج دولتي تشيلي وبيرو كأكبر فائزين من ارتفاع أسعار المعدن. ويمتلك كلا البلدين احتياطيات كبيرة من المعادن المساهمة في عملية التحول الخضراء مثل الليثيوم والنحاس. ومن المتوقع أن تستفيد كلا الدولتان من زيادة الاستثمارات في هذا القطاع وزيادة الطلب على الصادرات للنحاس في وقت تمتلك فيه تشيلي حوالي 21% من احتياطيات النحاس العالمية.

كما علق محللو جولدمان ساكس بقولهم:"إن احتمالات ارتفاع أسعار النحاس بشكل كبير حتى عام 2025 بمتوسط 15 ألف دولار للطن أصبحت الآن أعلى بكثير" .