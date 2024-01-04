شكرا لقرائتكم خبر عن 130 ترخيصا صناعيا جديدا خلال شهر لـ5 أنشطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 130 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر نوفمبر 2023، توزعت على خمسة أنشطة صناعية، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ20 ترخيصاً، ثم نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ16 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ15 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ12 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ10 تراخيص.

وبيّن التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر نوفمبر 1,257 ترخيصاً.

1.538 تريليون ريال استثمارات

وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,469 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.538 تريليون ريال.

وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر نوفمبر بلغ 24,3 مليارات ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 93.08%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 6.15%، والمنشآت الكبيرة بنسبة 0.77%.

وسجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 70.77%، ثم تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 20.00%، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 9.23%.

وأفاد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، بأن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 88 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 8.790 مليار ريال، تصدرتها المصانع الغذائية بـ13 مصنعاً، ثم مصانع المعادن اللافلزية بـ11 مصنعاً، ثم مصانع المعادن المشكلة بـ10 مصانع، ثم مصانع المطاط واللدائن، ومصانع الكيميائية بـ8 مصانع لكل نوعٍ منهما.

واستحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 73.86% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ13.64%، والمصانع المشتركة بـ 12.50%.

يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.