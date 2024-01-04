شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج وبدء تداول أسهم «إم بي سي» في السوق الرئيسية.. الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تداول السعودية عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة إم بي سي في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، برمز تداول 4072 وبالرمز الدولي SA15U0CHVK19.

وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.